特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）收購推特進入最後階段，先前馬斯克才喊出要在接手後裁員75%的方向，引起市場與推特內部震撼，沒想到在馬斯克入主前，已經有超過500名推特員工離職，甚至多數人都轉戰Meta、谷歌等科技巨頭。

Business insider報導，在過去的90天裡，有大約530名的員工從推特離職，比前一季推特離職員工人數還多6成，顯示馬斯克收購推特的鬧劇與一系列發言，都已經讓員工對推特的未來前景失去信心。

即使馬斯克是在4月初首次透露有意收購推特，但今年1月、馬斯克開始大量購買推特股票後，已經有超過1100位員工從推特離職，在近三個月暴增將近一半，引起市場關注。

根據研調團隊Punks & Pinstripes數據顯示，離開推特的人有將近3成都去臉書母公司Meta或谷歌（Google）上班，其他人也會選擇加入Pinterest、LinkedIn、Snap和TikTok等社群平台。

事實上，早在9月馬斯克又願意收購推特的消息傳出後，就有內部員工向媒體爆料，很多人都已經準備離職或已經離職，因為他們認為，公司將因為馬斯克的到來變得相當混亂。

不僅如此，馬斯克上周也公開表示，接手推特後要先裁掉75%的員工，引起市場與推特內部譁然，即使推特官方否認相關傳聞，但仍無法阻止輿論延燒。