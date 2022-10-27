新北市一名陳姓女子懷疑劉姓女保險員介入她與前男友的戀情，遂於前年在多達259萬人的臉書社團，擅自張貼劉姓女子的照片，並指控其為「小三」、「渣女」等語，遭到劉女提告並求償。刑事部分，陳女依違反個人資料保護法遭判2月徒刑定讞；民事部分，士林地院判陳女要賠償5萬5千元，可上訴。

判決書指出，陳女於2020年5月間，在多達259萬人的臉書社團《爆料公社公開版》張貼劉女的照片，並稱劉女為「小三」、「渣女」、「女人注意點，你身邊有買這人保險，小心她賺你錢也一邊偷你男人」、「跟她買保險就能上她」等語，劉女不滿遭侮辱且個資被洩漏，憤而報警控告陳女，同時提起附帶民事求償。

刑事部分，案經上訴，高等法院認為，陳女僅因劉女與另一男子的感情問題，為了抒發怨氣，竟於臉書社團《爆料公社公開版》張貼內容，詆毀劉女的名譽及隱私，實在非可取，審酌後撤銷原判決，依違反個人資料保護法，判2月徒刑，得易科罰金6萬元定讞。

民事部分，士林地院法官一一檢視陳女所張貼的留言，認為陳女的確稱劉女為小三，暗示劉女橫刀奪愛，且性觀念開放，以性作為換取男性買保險的對價關係，還稱劉女重視外表，會輕易與他人發生性關係等，均足以貶損劉女的社會評價，構成侵害劉女名譽權，酌情後判陳女須賠償劉女5萬5千元為適當。可上訴。