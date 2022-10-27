全球面臨通膨惡潮，美國油價高攀迫使總統拜登持續釋出戰備儲油，但沙烏地阿拉伯能源部長薩爾曼（Abdulaziz bin Salman）抨擊用戰備儲油來操縱價的行為，一旦遭遇真正的能源危機，將面臨更多的苦果。

外媒報導，拜登3月底宣布有史以來最大規模的戰備儲油釋出計畫，從5月至10月每天釋放100萬桶石油，並於本月宣布釋放1400萬桶戰備儲油，為總計釋出1.8億的最後一批。

然而，能源諮詢顧問公司Energy Aspects的安麗塔森（Amrita Sen）表示，雖然供應過剩有助壓低油價，但卻會讓石油市場面臨壓力，因為這並非戰備儲油的真正用途。

薩爾曼在沙烏地阿拉伯利雅德的未來倡議投資（FII）說，一些國家利用緊急石油庫存操縱市場機制，但緩解供應短缺才是其真正的用途，釋出戰備儲油是在損害應對真正能源危機的能力。

薩爾曼指出，人們正在消耗緊急石油庫存，「但我有責任向世界表明，耗盡庫存以抑制油價，可能會在未來幾個月面臨痛苦」。他強調，沙烏地阿拉伯仍是世界上最可靠的石油供應商，9月對歐出口從去年同期49萬桶增至95萬桶。

拜登先前多次呼沙烏地阿拉伯等產油國增加產能以抑制油價，但石油輸出組織與盟國（OPEC+）宣布大幅削減每日200萬桶的石油產能，引起美方不滿。