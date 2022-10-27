根據媒體公布的新竹市長選戰最新民調顯示，民眾黨候選人高虹安支持度37.8%，領先民進黨沈慧虹的31.7%、國民黨林耕仁的18.2%；政黨傾向交叉分析更顯示，高虹安可望獲得國民黨及泛藍的選民部分選票。但調查也顯示，高虹安和沈慧虹的討厭度不相上下，僅差0.2個百分點。

根據《ETtoday新聞雲》最新民調，高虹安支持度為37.8%，沈慧虹31.7%，林耕仁18.2%，其餘無黨籍候選人龔偉綸、李驥羣、黃源甫等3人合計0.7%，不投票/投廢票4.1%，7.5%則表示不知道。

從政黨傾向交叉分析來看，高虹安擁有民眾黨87.3%的支持，並獲得泛藍67.9%、國民黨22.0%、中立選民39.2%選民的支持；沈慧虹則獲得民進黨87.3%及泛綠70.8%支持，中立選民僅有18.9%；林耕仁雖然擁有國民黨69.9%的支持，但泛藍則僅有27.8%支持度，中立選民15.5%。可見政黨傾向為國民黨及泛藍的選民有部分票源流向高虹安。

至於看好度，高虹安有40.4%選民看好她會當選，29.7%看好沈慧虹，17.4%看好林耕仁。另有12.5%則表示不知道、沒意見。

另外，在三位候選人喜惡方面，高虹安喜好度為37.4%、討厭度27.6%；沈慧虹的喜好度為28.5%、討厭度27.8%；林耕仁的喜好度為19.4%、討厭度14.9%，顯示選民比較喜歡高虹安，但高虹安和沈慧虹的討厭度極為接近，僅相差0.2個百分點。

該民調針對20歲以上戶籍為新竹市的民眾，樣本數為1068份，調查期間為10月19日至24日，在信賴水準95%時，抽樣誤差最大值為±3.0%。