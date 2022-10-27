一年一度的萬聖節將於本週登場，想要歡度節日又不想買過於浮誇的商品，導致一年只能使用一次，不妨運用重點色系搭配，時髦過萬聖但日後也能融入日常穿搭之中，當個聰明的小資女！

CHARLES & KEITH Adrian 厚底瑪莉珍鞋，2490元。（CHARLES & KEITH 提供）

PEDRO Ari盒子單肩包，3190元。（PEDRO 提供）

PEDRO 柏林高跟鞋，2990元。（PEDRO提供）

CHARLES & KEITH 集團精選旗下CHARLES & KEITH 和 PEDRO單品，集團分別從兩品牌中各自挑選四單品，分別是橘色系的Daki腰帶扣肩背包、莎莉單肩包、紫色系的Rainier厚底樂福鞋、杜瓦爾水桶包、綠色系的Bonnie托特包、黑色系的Adrian瑪莉珍鞋、柏林高跟鞋以及Ari盒子單肩包，其中Ari 盒子單肩包，側邊的毛茸小圓包彷彿萬聖節小鬼頭，替裝扮增添節慶俏皮感。

Miro Piazza C.U.D. 山茶紅，原價6880元， 8 折特價5504元。（Miro Piazza提供）

Miro Piazza P.D.R. 熱帶澄，原價5880元， 8 折特價4704元。（Miro Piazza提供）

Miro Piazza IRIS 淺玫瑰紅，原價3880元， 8 折特價3104元。（Miro Piazza提供）

台灣設計師眼鏡品牌 Miro Piazza 也特別精選五款應景橘紅色系太陽眼鏡，即日起至11月11日前，更首度下殺到 8 折優惠，就連最新系列「Eye Candy Collection」中熱賣款 Bubble Gum 與 Hard Candy 也都打破以往當季最低只到 9 折讓你輕鬆入手，另外，品牌也首度推出IG濾鏡，並搭配美顏功能讓你數位試戴不同款式，且於IG發布並標註品牌還可獲得神秘折扣碼。

有肉萬聖節桌面佈置提案。（有肉 SUCCULAND提供）

有肉推薦萬聖節應景多肉彎彎曲曲。（有肉 SUCCULAND提供）

有肉推薦萬聖節應景多肉「法師」。（有肉 SUCCULAND提供）

另外，若不想從衣服著手，台北知名植物品牌「有肉有肉 SUCCULAND」則提出萬聖節桌面妝點提案，特別介紹如彎彎曲曲、帝錦、法師多肉等應景的多肉品種，搭配有趣的盆器，其中最推薦的盆器是外表紋理凹凸不平，令人聯想至南瓜表面、女巫湯鍋等盆器，亦可再添加同為紋理明顯的漂流木、樹藤等延伸桌面視覺，透過桌面、植藝改變空間氛圍。