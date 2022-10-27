BWF超級750系列法國羽球公開賽第2天賽程，台灣選手的場次主要是在當地時間午場、晚場，因此台灣球迷度過了要熬夜的一晚。午夜12點過後登場的戴資穎、許玟琪一戰，小戴繼7月台北羽球公開賽後，再度直落二擊敗許玟琪，也搶進這站賽事女單16強。

兩局賽事都是一開始雙方比數拉鋸一下，接著戴資穎都能以較有優勢的情況下進入技術暫停，並領先到最後，其中第2局戴資穎20比13握有7個賽末點，許玟琪一口氣追回了4分、只剩3分差距，不過小戴最後還是沒讓比賽翻盤，順利收下勝利，比賽歷時31分鐘。

較早出賽的女單白馭珀，首局以大比分差收下，可惜後兩局後繼無力，最終21比12、8比21、13比21飲恨泰國布莎南（Busanan ONGBAMRUNGPHAN）；混雙李哲輝／許雅晴12比21、22比24不敵大會第6種子、法國地主組合吉克爾（Thom Gicquel）/德爾呂（Delphine Delrue），因為第2局打到「丟士」法國組合才勝出，比賽結束當下現場觀眾也響起如雷歡呼聲。