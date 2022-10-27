在法國巴黎進行的BWF超級750系列法國羽球公開賽，台灣男雙組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵經過超過1小時苦戰，21比15、15比21、21比17淘汰大會第2種子、印尼組合吉德翁（Marcus Fernaldi GIDEON）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya SUKAMULJO），晉級16強，這也是「楊肉盧」生涯首度擊敗這對目前排名世界第2的印尼組合。

盧敬堯／楊博涵目前世界排名第25，過去3次對上吉德翁／蘇卡穆約都吞敗仗，其中兩次是第一輪就對上，不過雙方上次交手是2019年香港公開賽，經過3年磨練，「楊肉盧」這次交手也努力打出精彩內容。

第3局前段盧敬堯／楊博涵曾2比8落後6分，不過進入技術暫停前，雙方分差剩3分，是有機會追擊的範圍，回到場上後「楊肉盧」也將分數追上，該局尾聲靠著一波4比0攻勢取得20比16「聽牌」，雖被印尼組合追回1分，「楊肉盧」在連續幾拍強力重扣下，讓印尼組合回擊掛網，結束這場66分鐘的對抗。

這是盧敬堯／楊博涵繼上一站丹麥公開賽16強擊敗世錦賽金牌組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan）之後，連兩周從難纏的印尼對手手中拿下勝利。

寶島男單好手王子維首輪對上法國地主選手波波夫（Toma Junior POPOV），是2號場地本日最後一場賽事，王子維21比11先下一城，第2局雙方打到「丟士」，現場球迷不斷大聲加油，給波波夫主場優勢，只要波波夫出現局點，現場就是高分貝歡呼，該局最後一分，兩位球員來回多拍，都展現強悍防守，最後王子維回擊出界，讓波波夫24比22拿下、追平局數，地主球迷再度氣氛沸騰。

決勝第3局王子維在2比2之後連得5分穩居領先，這局最多17比7握有10分領先保險，最終21比13收下16強門票。

至於寶島一哥周天成、香港李卓耀的比賽，首局周天成最多落後到8分，不過他不輕言放棄，透過幾波連續得分逐漸縮小差距，並在李卓耀出現局點時，硬是追到20比20平手，經過「丟士」激戰，周天成才以21比23讓出。

第2局雙方再度打到「丟士」，周天成23比21將比賽逼進第3局，前半局雙方5次平手，該局中後段李卓耀站上領先，周天成追到僅落後1分，並在這局尾聲將分數逼成18平，不過非種子的李卓耀以連得3分關門，讓第4種子周天成止步首輪。