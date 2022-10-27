法國抽象藝術大師蘇拉吉（Pierre Soulages）昨天逝世，享嵩壽102歲。蘇拉吉生前以黑色創作聞名，被譽為「黑色畫家」及「黑色大師」。

路透社報導，蘇拉吉美術館館長德克隆（Benoît Decron）表示，蘇拉吉昨天晚間在法國南部尼姆（Nimes）一家醫院過世，享嵩壽102歲。

蘇拉吉生於1919年，他在法國家喻戶曉，但在國際上較不知名，他的畫作已在全球逾110間美術館展出，包括紐約古根漢美術館（Guggenheim Museum）。

此外，由於蘇拉吉的創作獨鍾黑色，故被稱為「黑色畫家」（the painter of black）及「黑色大師」（the master of black）。

2014年，法國時任總統歐蘭德（Francois Hollande）曾形容他是「世上最偉大的在世藝術家」。（譯者：陳正健）1111027