傳蘇丹已決定購入中國殲10C

俄軍在烏克蘭戰場上的表現太糟，已成為全球的笑柄，各界預料做為軍火輸出大國的俄羅斯將流失大量訂單，轉向中國可能性最高。果不其然，俄烏戰爭尚在僵持中，俄羅斯軍火老客戶、位於北非伊斯蘭國家蘇丹傳出已決定購入中國近年極力推銷的殲-10C戰機，如果雙方交易確定，蘇丹將是繼巴基斯坦之後的中國殲-10C外銷第2位客戶。

🇸🇩🇨🇳 Sudan plans to buy a batch of up to 12 Jian-10S fighters from China. The final number is still being discussed. pic.twitter.com/t6BOMOntV6 — OsintTv📺 (@OsintTv) October 24, 2022

土耳其媒體《國際防務分析》（IDA）近日傳出這項消息，但未說明購入的數量與價格，可能是銷售合約細節仍在談判中。如果以外銷給巴基斯坦的價格4000萬美元估計，蘇丹購入的價格可能會高些，原因是巴國訂單是殲-10C外銷首單，價格自然更優惠，而現在蘇丹購機轉向中國主要是俄羅斯形象破滅，並非價格因素；其次是巴國訂單中包含號稱射程可達300~500km的PL-15超視距空對空導彈，目的是對抗印度已成軍的法國飆風戰機、美製F-16與印度國產蘇-30MKI，但蘇丹目前沒有這項需要，可能只會配備射程較短的PL-10，但這部份對價格影響恐怕不大。

巴基斯坦購買殲-10C之後，對殲-10C開拓國際市場有不少助益。（圖／巴基斯坦空軍）

今年初巴基斯坦官方放出將購買殲-10C的消息後，就有未證實的傳聞表示，殲-10C可能會在非洲出現第2個客戶，其中可能性較高的是蘇丹，而且購入的機型不見得會是殲-10C，中巴合作的JF-17梟龍也是選項之一，畢竟JF-17使用的客戶較多。

土耳其媒體傳出蘇丹已決定購買中國殲-10C戰機。（圖／網路）

位於北非的伊斯蘭國家蘇丹面積近2百萬平方公里，是非洲國土居第3大的國家，其國名蘇丹在官方的阿拉伯語意指「黑人土地」。蘇丹為軍政府統治，長年被達佛戰亂與南蘇丹獨立問題困擾，被評為「世界上最不安定的國家」。經濟上以農牧加工產品為主，軍事上長期受前蘇聯與俄羅斯支持，現有武器多屬中俄系統，兼有小部份美法武器。購自中俄的戰機多為老舊型號，例如中國的強-5、殲-7、FTC-2000等，俄製的有米格-23、米格-29、蘇-24、蘇-25等，總數約40~50架。其中FTC-2000又被稱為殲教-9，已算是其中較新式的第3代教練機，因此多年以來蘇丹一直有更新戰機隊伍的需求。

今年初巴基斯坦官方放出將購買殲-10C的消息後，就傳聞蘇丹可能向中國購買戰機，除了殲-10C之外，中巴合作的JF-17梟龍也是選項之一。（圖／中國軍網）

從蘇丹空軍戰機組成來看，仍是以俄系戰機最多，因此再次購入俄製戰機的可能性最大。法國飆風雖然也積極接觸，無奈每架高達1~2億美元的價格令蘇丹望之卻步。今年以來俄羅斯空軍與戰機表現出乎所有人的意外，嚴重打擊了外界對俄製軍火的觀感，因此早在接洽中的殲-10C逮到機會，雖然它尚無實戰績效，但也有巴基斯坦開始使用於軍情緊張的印巴邊境，國際上探詢的買家也不少，在目前的氛圍下，殲-10C的交易終於再次獲得突破。

蘇丹的空軍規模較小，如果購入首批殲-10C，數量應該也只會在10餘架之譜，大約就夠組一個中隊。近幾年中國在國際上力推殲-10C，表達興趣的國家也不少，除了東南亞的泰國、南美的阿根廷之外，中東與非洲一些國家也都列入考慮項目。尤其是俄羅斯在烏克蘭的表現成為國際笑柄後，過去使用俄製戰機的客戶應該會有不少轉向中國。而除了戰機之外，其他的地面武器或是各種巡防艦、無人艦艇以現在最熱門的無人機，也會因為俄軍的表現而讓中國獲得大量訂單。

殲10系列是目前中國對外出口戰機的主力，努力打開國際戰機市場有經濟與政治上的雙重作用。（圖／中國軍網）

由於戰機交易一向是國際軍火市場上金額最大的買賣項目，如果中國的殲-10C能在這一波俄羅斯轉向的訂單中有較大斬獲，將會大幅推升中國在全球軍火市場佔有率的排名。據2021年斯德哥爾摩國際和平研究所的排名，全年軍火交易金額第1名美國佔39%，第2名是俄羅斯佔19%，第3名法國佔11%，中國第4佔4.9。而法國佔比大增主要來自於印度與中東國家購入飆風戰機，中國殲-10C今年已有巴基斯坦的交易，如果加上蘇丹的訂單，有可能會在2022年超越法國成為全球排名第4的軍火輸出國，如果殲-10C能因此打開市場，甚至在數年之內有可能還會超越俄羅斯，成為僅次於美國的國防工業大國。