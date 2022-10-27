全球首富馬斯克（Elon Musk）有意收購社群媒體推特，但雙方因官司遲遲無法達成協議。值此之際，馬斯克今天推文發布他進入推特總部的影片，似乎暗示收購案即將達成。

路透社報導，馬斯克推文發布影片，顯示他走進推特在美國舊金山（San Francisco ）總部的辦公室，而他雙手拿著一個水槽。

馬斯克推文寫道：「進入了推特總部－花些時間思考一下，你將會理解的（Entering Twitter HQ–let that sink in）！」

let that sink in是一種英文口語表達慣用语，也是一個梗圖（Internet meme，又稱網路迷因）用詞，而馬斯克手拿的水槽英文正是sink。

除此之外，馬斯克還將他的推特自介改為「推特領導人」（Chief Twit），似乎在暗示他即將成為推特老闆。

此前，路透社曾引述知情人士報導，馬斯克已通知承諾幫助他以440億美元收購推特的共同投資者，稱他打算於28日前完成收購。（譯者：陳正健）1111027