科技巨頭微軟（Microsoft）及Google母公司Alphabet的財報表現令投資人感到失望，美國股市主要指數今天大多收黑，其中以科技股為主的那指跌逾2%。
道瓊工業指數小漲2.37點或0.01%，收31839.11點。
標準普爾指數下跌28.51點或0.74%，收3830.60點。
那斯達克指數下挫228.12點或2.04%，收10970.99點。
費城半導體指數挫跌28.36點或1.18%，收2376.33點。（譯者：陳正健）1111027
科技巨頭微軟（Microsoft）及Google母公司Alphabet的財報表現令投資人感到失望，美國股市主要指數今天大多收黑，其中以科技股為主的那指跌逾2%。
道瓊工業指數小漲2.37點或0.01%，收31839.11點。
標準普爾指數下跌28.51點或0.74%，收3830.60點。
那斯達克指數下挫228.12點或2.04%，收10970.99點。
費城半導體指數挫跌28.36點或1.18%，收2376.33點。（譯者：陳正健）1111027
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。