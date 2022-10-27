科技巨頭微軟（Microsoft）及Google母公司Alphabet的財報表現令投資人感到失望，美國股市主要指數今天大多收黑，其中以科技股為主的那指跌逾2%。

道瓊工業指數小漲2.37點或0.01%，收31839.11點。

標準普爾指數下跌28.51點或0.74%，收3830.60點。

那斯達克指數下挫228.12點或2.04%，收10970.99點。

費城半導體指數挫跌28.36點或1.18%，收2376.33點。（譯者：陳正健）1111027