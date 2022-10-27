全台第5間加密貨幣交易所HOYA於10月14日正式上線，創辦人兼董座彭云嫻Zoe以「全球首位加密貨幣交易所女性創辦人」接受時尚雜誌專訪，拍下一系列霸氣女總裁系列照，光鮮亮麗外表下還有著超狂背景，因為其父彭仁岡是前國安局將領，還曾擔任「未來事件交易所」董事長，彭云孄父親的特殊身分使得該交易所剛開張就引起眾人矚目。

台灣現有的加密貨幣交易所，除了本月開張的HOYA之外，還有BITGIN幣竟、MAX交易所、ACE王牌虛擬貨幣交易所及BitoPro台灣幣託，各家交易所所能掌握的人脈與交易所的未來發展也有密切關係。

據了解，接受媒體專訪時，短髮、五官立體的彭云嫻散發一股Lady Boss的霸氣，她在專訪中指出看好元宇宙與NFT趨勢，決意投身於此「取得新世代門票」，也承諾自己創辦之交易所製作合法、合規商品，「期將安全提供給用戶」。該交易所創下多個第一，包括上線前已完成金管會的法遵聲明、做好資安攻防演練，甚至要求會員得上完該公司課程且通過考試等。

本刊調查，業界流傳彭云嫻來頭不小「她爸是將軍」，原來其父彭仁岡是前國安局第六處少將處長，第六處專門掌理密碼及裝備之管制、研製有關事項。2015年他接掌未來事件交易所董事長，在當時即引起不小爭議。

未來事件交易所前任董事長彭仁岡曾任國安局處長，2015年他入主時因情治單位控管輿情風向球引起爭議。（圖／翻攝自未來事件交易所官網）

據傳2014年年底九合一選舉時未來事件交易所精準預測選戰結果，國安局對此相當重視，巧的是該年11月檢調以涉及賭博約談時任未來事件交易所執行長洪耀南，隔年1月董事改選隨即由彭仁岡接掌董事長一職，情治退休將領入主輿情機構引起熱議，顯見國安局有意加強網路情蒐與輿情監控。

其實，彭仁岡接下未來事件交易所董事長後，疑似為了避嫌，原本他擔任負責人的「上宇泓全球管理顧問有限公司」，負責人更改為自己的大女兒彭雅歆，他自己僅擔任董事，該公司經營電子資訊軟體、零件等業務；2016年公司由小女兒彭云嫻接手，2017年10月彭仁岡卸下董事一職，似乎將「外部事業」全面交棒給小女兒。

本刊調查，不只HOYA交易所後台硬，其他虛幣交易所也都在「拉關係」。ACE 王牌集團（ACE Exchange）延攬刑事局前副局長莊定凱退休後到該集團擔任「合規官」，負責監管合規工作，強調落實反洗錢防制政策，期讓交易所和所屬事務合法合規。

除延攬退休警方高層外，「現代財富」集團（MaiCoin）去年流出一份晚宴名單，頗有「展示武力」意味。晚宴選在101大樓的85樓高檔餐廳包廂，警界重要巨頭幾乎全部到齊，主人是現代財富執行長劉世偉，其父為華南金控前副總經理劉宏基，這份名單流出後，該交易所的「超硬人脈」也在幣圈掀起話題。

現代財富集團擁有號稱全台最大虛擬貨幣交易所，其執行長劉世偉去年宴請警界高層，被幣圈稱為「武力展示」。（圖／報系資料照）

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