被譽為「神人級學者」的日本學者小笠原欣幸26日在臉書貼文，預測22縣市長選舉的結果：國民黨可望獲得15席、民進黨5席、民眾黨1席、無黨籍1席。名嘴李正皓表示，大家很難想像苗栗縣長是由非國民黨籍當選，無黨籍候選人鍾東錦一統苗栗江湖的最後一塊拼圖，已經完成了。

小笠原欣幸在2020總統大選前，曾預測蔡英文得票率57.7%，最後蔡實際得票率57.1%，與預測結論僅差0.6個百分點，被封為「神人級學者」。而針對小笠原欣幸再預測年底九合一大選結果，其中認為桃園市長將由張善政當選，李正皓26日在《關鍵時刻》節目中表達看法指，桃園鹿死誰手還不知道，國民黨候選人張善政有機會當選，民進黨候選人鄭運鵬則有可能逆轉，就是張善政略為領先鄭運鵬，但是鄭運鵬有翻盤的機會。

而針對苗栗縣長選情，小笠原欣幸預測由無黨籍的鍾東錦當選。李正皓分析指出，大家很難想像苗栗縣長是由非國民黨籍當選，基本上，這個盤已經被無黨籍的苗栗縣長候選人鍾東錦拿起來了。苗栗選區分成山線跟海線，山線是客家人，立委是徐志榮。海線則是前苗栗縣長劉政鴻跟鍾東錦對著打，可是海線現任立委並不是劉政鴻，而是陳超明，陳超明是劉派，應該會跟劉政鴻站在一起。可是陳超明現在官司纏身，所以要押一個以後可以護他的人，所以陳超明就倒過來幫鍾東錦站台，鍾東錦一統苗栗江湖的最後一塊拼圖，已經完成了。

台北市長的部分，小笠原欣幸預測蔣萬安當選，但黃珊珊有機會逆轉。李正皓表示，依小笠原欣幸的預測，是判了民進黨候選人陳時中「死刑」，他覺得蠻誇張的，也就是陳時中「沒有當選機率」。而國民黨候選人蔣萬安可能當選，無黨籍候選人黃珊珊則有可能逆轉；小笠原認為有懸念的是蔣萬安和黃珊珊，會有互相棄保的可能，而保蔣的機率比保黃來的多。