諾基亞大中華區副總裁暨台灣區總經理劉明達26日表示，就全球產業發展趨勢來看，數位孿生服務會在2026年為全球創造出500億美元的商機，由於5G及6G未來必須與低軌道衛星互相串連，才能容納未來下載及上傳量爆增趨勢，因此預期2030年之前全球企業發射的低軌衛星將達10萬顆，同時推升5G+ICT支出在2030年達到每年4.5兆美元，其中60％約2.7兆美元由邊緣運算驅動。

諾基亞去年宣布在台灣推動全球合作夥伴計劃之後，今年擴大與13家本土業者合作，除了中華電、台灣大、遠傳、亞太電信等電信商之外，還包括與台電、帆宣、華電聯網、富鴻網、敦陽、凌群、億宣應用、邁達特、皇輝、淮南寰宇、互動國際數位等台廠共同發展5G及相關應用。

其中，諾基亞已攜手帆宣系統科技及逢甲大學合作5G智慧城市實驗室，同時與帆宣合作智慧工廠，與華電聯網共同參與桃園機場5G智慧旅運空間服務實證計畫，參與華電聯網位在新北市寶高智慧產業園區的研發中心，並與台電合作5G專網計畫，與皇輝合作智慧防災。

相較於諾基亞去年與和碩、台朔汽車貨運、艾歐圖科技分別在智慧慧工廠、自駕車、車聯網等領域合作，今年諾基亞在台推動全球合作夥伴計畫的規模更大。

諾基亞為全球重量級電信設備供應商，在台灣市場，目前包括中華電、台灣大、台灣之星、亞太電信的4G及5G設備均採用諾基亞設備，占國內大型基站電信設備供應市占第一。

全球企業正全面朝向淨零碳排方向努力，諾基亞也規畫出「2030科技願景」全球長期發展策略，今年加入RE100，2025年達到100％碳排淨零。除了從設備核心網做到減碳，也引導供應鏈落實做到碳排減量，具體做法包括自製晶片，比較耗能的設備或產品要求再生再利用，並以AI人智慧輔助，從設計一開始就導入回收再利用，以及要求產品80％可再利用。

另外，諾基亞也公布最新推出的三個創新解決方案，包括可降低碳排量的液冷式AirScale基頻解決方案、虛擬電廠、及AVA能源效率分析平台，其中，AVA能源效率分析平台已獲KDDI等全球30多家電信或合作商採用。