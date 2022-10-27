加拿大央行周三（26日）宣布升息2碼，將基準利率升至3.75％的14年新高。但此次升息幅度低於外界預期的3碼，原因是該央行考慮到加國經濟處於衰退邊緣。

雖然加拿大央行周三再次升息，持續有史以來最快緊縮循環。但該央行總裁麥克蘭（Tiff Macklem）先前表示：「緊縮階段將接近尾聲，我們離此目標越來越近，但尚未到達那一步。」

加國央行預測，在2022年第四季與2023年第二季之間可能出現「技術性衰退」，即連續兩個季度出現負成長。