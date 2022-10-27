前主播、資深媒體人張瑞玲傳出癌症病逝，享年51歲。消息曝光後令許多人感到不捨。據《ETtoday 新聞雲》報導，張罹癌後則是全力遵循醫囑，讓自己保持在最好狀態對抗病魔，但仍有遺憾，「我最掛心的是我的兩隻貓」。

張瑞玲臉書代理人近日發文寫下，「瑞玲暫時先離開我們，到無病無痛的天堂當天使去了。」彭光偉透露，張瑞玲罹癌後沒放棄機會，全力遵循醫囑，他也表示，張瑞玲在最後的時間依舊保持美美的狀態，並提到「儘管家人不在身邊，但她有一群愛她的好朋友們支持著她，陪著她」。

前主播張瑞玲臉書代理人透露她的遺願。（臉書）

在張瑞玲的遺言中，她提到，她生病時都是花自己的錢，沒有連累任何人，而所剩下的錢，除了一部分可以留給家人，其他希望可以順利捐出幫助浪浪、以及真正貧困交迫的人，而她也提到她最掛心的是她的兩隻貓。

然而，藝人張鈞也在日前發文悼念「學妹張瑞玲走了...，曾當過民視、大愛台主播的她，一直在新聞界打拼、成績透過螢幕有目共睹，怎料昨天竟傳來噩耗，從此天人永隔...祝瑞玲一路好走、無牽無掛...我會永遠記得妳曾給予我的美好！和妳貼在我莒光簿上甜美的笑」。