美國總統拜登今天表示，美國發展軍事實力，但不尋求與中國衝突，且會負責任管理美中日益激烈的競爭。

拜登（Joe Biden）今天在白宮會見包括國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、副部長希克斯（Kathleen Hicks）、參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）在內的美國高階國防官員。

拜登重申白宮國安戰略（National Security Strategy）所提指出，這是決定性的10年，因為世界正在發生變化，必須同時應對大國間日益激烈的競爭，並因應影響全球數十億人生活的共同挑戰，像是氣候變遷與衛生安全等。

他表示，國安戰略也明確指出，軍事現代化與加強軍隊是美國國家實力的核心來源，也是拜登政府的優先事項。美國也將繼續領導外交並建立聯盟，以世界最優秀的軍事力量應對全球挑戰。

拜登重申將與盟國及全球各地夥伴共同支持烏克蘭，在因應今日與明後的威脅時，必須保持北大西洋公約組織（NATO）的強大與團結。美國也將繼續深化在印太區域的核心聯盟，並建立新聯盟，致力建設一個自由、開放、繁榮與安全的世界。

在談到中國時，拜登再次表示，美國可以也必須負責任地管理與中國日益激烈的競爭，保持美國的軍事優勢，但明確表明不尋求衝突，「會有激烈的競爭，但不需要衝突」。（編輯：周永捷）1111027