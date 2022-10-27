中廣24日委託蓋洛普合作發布一份台北市長民調，其中國民黨候選人蔣萬安支持度29.67％第一、民進黨陳時中22.13%第二，無黨籍黃珊珊則17.42％墊底。黃25日在臉書發文嗆「這些詭異的民調，都只是為了帶風向的操作性文宣」，中廣董事長趙少康26日則錄影片澄清，他沒有做假民調也不屑做假民調，更砲轟黃在藍軍的支持度只有6%，在綠軍的支持度更只有1％，所以棄保是不可能發生的。

趙少康26日晚間9時在臉書發文，刊出影片表示，中廣委託蓋洛普合作發布一份台北市長民調後，黃珊珊批評這是「假民調、真文宣」，他要鄭重澄清，他沒有做假民調也不屑做假民調，「我們不做假民調，黃珊珊別亂講！」

趙少康指出，他跟黃珊珊其實是老朋友了，選舉至今他也沒批評過黃，但民調的結果就是這樣子，如果他做假民調，上一次9月26號做出來的民調結果國民黨8個縣市只贏3個、國民黨桃園市長候選人張善政民調還以些微之差落後民進黨的鄭運鵬，如果他做假民調，會做這種成績出來嗎？

對此，趙少康強調，蓋洛普是有公信力的公司，他也花了不少錢委託去做民調，蓋洛普會做假民調嗎？他有需要花這麼多錢、賠上他的公信力去做假民調嗎？還有一些人認為他跟丁庭宇教授是朋友，所以民調會有偏頗，他也要澄清「朋友歸朋友、民調歸民調」，他是不會去做這種事情的，蓋洛普也不屑做這種事的。

不僅如此，趙少康更直言，從民調結果來看，國民黨支持黃珊珊的人只有6%、民進黨人只有1％，所以國民黨、民進黨基本盤已經歸隊的很乾淨了，所以不可能發生「棄黃保陳」或「棄陳保黃」，這是從數字客觀分析；蓋洛普以前做馬英九、郝龍斌、費鴻泰、賴士葆甚至朱立倫的民調，和最終結果誤差都在1％以內，所以他敢說「別人可能會做假民調，但蓋洛普不會」！