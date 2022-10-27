綠光炸頂！一名男網友表示，他苦追正妹同事5個月才在一起，兩人滾了一次床單以後，對方竟然就懷孕了，如今兩人已論及婚嫁，預計年底結婚，結果媽媽一看到女友的肚子就覺得事情不對，事後女友才坦承，早在答應原PO在一起的時候，她就已經懷孕3個月了，是前男友的，但前男友已因車禍過世，引起網友討論。

一名男網友在臉書社團《靠北女友2.0》上發文表示，他和女友原本是同事，在他苦苦追求5個月以後，對方才終於點頭和他在一起，如今2人正式交往滿5個月，期間發生過一次關係，沒想到女友竟然一次就懷孕，因此兩人計畫在今年年底結婚。

男網友指出，他的媽媽看到女友的肚子覺得怪怪的，驚呼這根本不像是懷孕5個月而已，除非女友懷的是雙胞胎，否則肚子不可能這麼大，後來女友才坦言，他們剛在一起時，她其實已經懷孕3個月，而前男友已經因為車禍過世了。

峰迴路轉情況，讓男網友很崩潰，原本以為娶到正妹同事，結果對方根本只是為了肚子裡的孩子才跟他在一起；而他也不知道怎麼跟爸媽提起這件事，年底的婚禮也突然不知道該怎麼辦？

貼文引起網友討論，「一開始對方沒告知有懷孕就很扯，什麼都沒交代還論及婚嫁，我聽起來覺得很像騙婚」、「改天你會發現更不可思議的事，例如老婆偷偷跟死而復生的前男友在聯絡」、「現實生活中真的也有八點檔劇情」、「得到了夢寐以求的女神，買一送一還多給你一個小孩，賺了！」