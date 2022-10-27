國民黨桃園市長候選人張善政22日舉辦競總成立造勢活動，現場湧入近2萬支持群眾。（盧秀燕競選總部提供）

民進黨林智堅因論文抄襲等爭議退選後，桃園市長選戰格外引發關注。中廣董事長趙少康小編透露，其實在論文門爆發的第一時間，他們就建議國民黨候選人張善政應開直播點評此事，但張就是堅持正面選戰到底；張這種「天真傻瓜」的性格，讓他們真的很生氣也心疼，但最終也忍不住相信，政治也可以簡單、清白、以民為本，「就算不會選舉又怎麼樣？」

趙少康小編日前在臉書粉絲專頁「康編碎碎念」發文表示，動員民眾最簡單有效的方法是仇恨，比仇恨更有效的方法則是感動。這次大家最注目的兵家必爭之地是桃園市，他們的老闆趙少康也花了很多心力、資源幫忙，最讓他們感動的是趙昨天談到的「大家都說善政不會選又怎麼樣，他只要好好做事就好」。

針對趙少康這句話，小編們感嘆：「是呀！難道我們要像民進黨一樣沒有格調、不談市政，用姓氏去批鬥蔣萬安；不談願景，用論文道德的標準去抹黑宏碁；不談未來，用騙術去做假民調攻擊盧秀燕，這樣才叫做『會選舉』嗎？」

趙少康小編更爆料，其實在論文門爆發的第一時間，他們就建議張善政應開直播點評這件事，但張就是堅持正面選戰到底。在他們眼里，張就是一個認真、天真的傻瓜，總是認爲「我們的好，人家自然看得到」、「別人的不好，沒有必要落井下石」，真的讓他們又生氣又心疼，最終卻又讓人忍不住相信，政治也可以簡單、清白、以民為本。也難怪22日在滂沱大雨下，造勢現場仍湧入約2萬人，可見比起「會選舉的人」，桃園更需要一個「會做事的人」。