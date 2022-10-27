目前位於菲律賓東方海面的熱帶低壓，最快今天發展成輕颱「奈格」，氣象達人彭啟明表示，奈格將往西北方向移動接近菲律賓呂宋島，在周末到下周初期逐漸北轉，有比較接近台灣的趨勢，有機會帶來較大影響。氣象專家吳德榮也說，若奈格依「潛勢預測路徑」西側迴轉，對台灣的威脅就會加劇，今晚起迎風面水氣開始增加，周六起水氣逐日增多，周日到下周三將有劇烈降雨。

吳德榮今（27）日於《三立準氣象· 老大洩天機》專欄指出，最新模式模擬顯示，周五、六（28、29日）迎風面水氣逐日增多，周五桃園以北及東半部有局部短暫降雨，周六迎風面降雨更趨明顯；背風面仍為晴時多雲的天氣。周日至周三（30至11月2日）受東北季風及颱風外圍環流影響，迎風面有劇烈降雨，中南部亦轉有局部雨；但究竟會帶來多少雨量，得視颱風「奈格」路徑而定，需再觀察。

吳德榮說，以今（27）日2時中央氣象局「路徑潛勢預測圖」來看，菲律賓東方海面的熱帶低壓，有發展成輕颱「奈格」的趨勢。昨（26）日20時歐洲系集模式與最新「路徑潛勢預測圖」類似，模擬路徑大多呂宋島附近轉北、再轉東北大迴轉，皆有很大的不確定性，奈格行徑若在潛「潛勢預測路徑」東側迴轉，威脅較輕；若在「潛勢預測路徑」西側迴轉，威脅就會加劇。

奈格行徑若在「潛勢預測路徑」（圖左）東側迴轉的、威脅較輕；若在「潛勢預測路徑」西側迴轉的、則威脅加劇。（圖／翻攝自吳德榮《三立準氣象· 老大洩天機》專欄）

至於今天天氣，吳德榮說，今清晨各地區平地最低氣溫大多在17至19度，中南部山區有零星飄雨。26日20時歐洲模式模擬顯示，今日各地大多晴時多雲，中南部山區偶有零星少量飄雨的機率，冷空氣減弱、氣溫升，白天舒適微熱，早晚涼，各地氣溫為北部18至30度、中部18至32度、南部19至33度、東部17至30度，今晚迎風面水氣略增，北海岸及東北部有局部短暫小雨的機率。

宜蘭地區降雨是紫到發黑，最劇烈的地方。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，據歐洲數值模擬未來10天，降雨集中在周六至下周三，尤其是宜蘭地區紫到發黑，是降雨最劇烈的地方。