距離九合一選舉剩下一個月時間，各政黨、候選人皆勤跑基層、衝刺選票，身兼民進黨主席的總統蔡英文昨(26日)在臉書談到「我有三個拜託」，分別是訂車票、揪朋友以及回家投下正確的一票。該文曝光後引發大批網友熱議，其中有人就說「訂車票，揪朋友，回家投下倒民進黨的一票，然後慶祝台灣會更好」，獲得破千個讚，迴響熱烈。

蔡英文在臉書指出，要讓台灣的下一代，有更健全、更符合國際潮流的民主環境，只剩下一個月的時間，要拜託所有的選民，特別是第一次投票的首投族，現在就拿起手機，訂好11月26號回家的車票；第二個拜託，拜託大家提醒身邊的親朋好友，一起訂車票、也一起關心家鄉的選舉；最後一個拜託，回家投下正確的一票。

蔡英文的該篇貼文曝光後，在《Yahoo新聞》相關報導底下湧入近千則留言，不少網友認為「中央執政的好成績？臉皮厚，還真敢說咧」、「對對對，全面動員拉票，但不是投給民進黨！而是全面下架民進黨」、「剩下18歲的能騙了」、「我也跟蔡英文說3個拜託：拜託你下台! 拜託你下台! 拜託你下台」、「又要開始騙票」。