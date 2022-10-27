飯店業者國賓(2704)將啟動旗下台北國賓飯店危老改建，重新打造為頂尖酒店及酒店式管理豪宅。公司26日與日本皇宮酒店（Palace Hotel）簽署委託經營管理合約，預計2028年以全新共同品牌「台北國賓皇宮酒店」重新開幕，成為皇宮酒店海外首處據點。

1964年12月開幕的台北國賓，設有400間客房、6間餐廳及28間多功能宴會廳等設備，公司2020年11月初決議提出危老改建申請，去年7月停止住房業務，今年9月本館A CUT牛排館、粵菜廳及川菜廳停止營業並遷至遼寧街新址，於10月15日重新迎賓。

國賓規畫進行長達6年的大規模工程，將台北國賓改建為2棟地上23層、地下6層的鋼骨建築，其中一棟預計2028年以「台北國賓皇宮酒店」重新開幕、委託日本皇宮酒店經營管理，另一棟則為73戶提供酒店式管理的高級豪宅。

此次改建案由負責東京皇宮酒店重建規畫的三菱地所設計公司操刀，委託中鹿營造及大陸建設施工，酒店室內設計則由曾為東京皇宮酒店設計大部分空間、由Terry McGinnity領導的英國G.A Group負責，將呈現經典雋永的美學設計。

全新的台北國賓皇宮酒店擴大客房面積，設置106間全新客房及套房，包括頂樓酒吧在內的6間餐廳、1間烘焙坊，以及健身中心、泳池、水療中心和多功能活動空間、房客專屬酒廊等設施。其中，由日本皇宮酒店管理的日式餐廳，預計將會成為美食熱點之一。

國賓董事長許育瑞多次入住於2012年重建開幕的東京皇宮酒店，除對設計及服務印象深刻、且對擁有諸多共同點的背景有著深深共鳴。疫情期間不畏風險，屢次率領國賓團隊親赴日本洽談，成為皇宮酒店海外首件指標性合作案，新品牌亦保留雙方對酒店事業的堅持。

皇宮酒店社長吉原大介表示，此案為集團在日本以外的首件奢華酒店專案，能與台灣當地以深厚歷史文化見稱的酒店品牌合作，可謂天作之合。此次雙方合作的目的，是透過參考東京皇宮酒店的管理模式，攜手將國賓飯店品牌帶到更高層次。

國賓董事長許育瑞則表示，為期6年的大規模重建工程有助提升酒店產品和服務標準，發揚台灣最優秀的待客傳統。很榮幸能與日本最頂尖奢華酒店品牌合作，讓全球旅客能體驗2個品牌的卓越面，期望雙方能秉承精益求精理念、發揮各自優勢，為彼此發展揭開新頁。

東京皇宮酒店高級常務董事兼總經理渡部勝表示，隨著東京皇宮酒店邁向另一個十年，公司對於亞洲各地持續發展的深度旅遊感到相當興奮。台灣時尚的都會魅力深受國際旅客、特別是日本遊客歡迎，因此十分適合成為集團品牌開拓海外市場的首處據點。