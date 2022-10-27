「金曲歌王」曹格與妻子吳速玲近來屢傳婚變，這個月更坦承夫妻冷戰中，沒有把握能走一輩子，14年婚姻疑似亮起紅燈，沒想到昨(26日)晚曹格突然PO文：「我老婆愛這個人！夠厲害了吧！」，接下來更持續PO文，還用英文寫下：「沒有人願意幫助我」，引發網友熱議。

曹格昨突然在臉書發文：「我老婆愛這個人！夠厲害了吧！」接著還留言寫下：「我變壞了」、「我變很壞了」，不過隨後便把PO文刪除，接著又連續發文：「我在台北。 她呢」、「哈哈哈哈ok」、「我就是愛我老婆。 随便攻擊，mutha cocker」，不過似乎因為發文躍上媒體版面，讓他略微不滿表示：「随便寫一些而已也……那麼認真三小」，甚至寫下：「我的狗愛這個女人，這樣會有新聞嗎？」

曹格突然發文寫下：「我老婆愛這個人！夠厲害了吧！」，引發網友熱議。（曹格 Gary Chaw臉書）

曹格半夜接連發文。(曹格 Gary Chaw臉書)

曹格半夜接連發文。(曹格 Gary Chaw 臉書)

曹格凌晨時再度發文，只見他用英文寫下：「如果我崩潰了，請原諒我，我是身不由己，沒有人願意幫助我」，簡短幾句話吐露無奈心情，接著表示自己沒有喝酒、吃藥，更沒有吸毒，似乎強調是在意識清醒情況下發文，但也感概表示：「只有我自己和我，顯然沒有愛」，立刻引發不少網友關注，紛紛留言給予關心和打氣。

曹格簡短幾句話吐露無奈心情。(曹格 Gary Chaw臉書)

曹格日前曬出與女生貼臉合照，並用英文寫下「It's a heart to heart moment」，還附上一顆黑色愛心，讓外界以為他公開新戀情，引發熱議，對此，他緊急澄清：「她老公和小孩都和我們一起去露營」，強調兩人僅是好朋友關係。