大陸《證券時報》27日報導，大陸金融監管部門近日集體就資本市場發展表態。中國證監會指出，要全面深化改革，完善多層次市場體系，擴大高水準制度型開放，拓寬境外上市融資管道，加快建設中國特色現代資本市場。大陸前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，監管部門集體發聲，體現了對股市的重視程度，有助於提振市場信心。

報導稱，大陸一行兩會近日在傳達學習貫徹中共二十大和一中全會精神時，均談及資本市場。

人民銀行指出，加強部門協作，維護股市、債市、樓市健康發展。銀保監會表示，在實體經濟創新發展、穩步轉型的背景下，資本市場具有長期投資價值、保持穩定運行的良好基礎不會改變。證監會強調，資本市場要堅持金融服務實體經濟的宗旨，全面深化改革，完善多層次市場體系，健全資本市場功能，提高直接融資比重，擴大高水準制度型開放，拓寬境外上市融資管道，加強與香港市場的務實合作，加快建設中國特色現代資本市場。

「金融監管部門的集體表態，有助於提振市場信心。」楊德龍表示，進入第四季，A股市場波動加大，一些業績優良的優質龍頭股也下跌，監管部門發聲有助於市場回歸到正常的估值通道中。楊德龍指出，大陸第三季國民生產毛額（GDP）實現了3.9％增長，相對於第二季加快了3.5個百分點。在生產恢復的同時，新動能引領作用凸顯，產業結構持續優化，消費、投資、出口三大需求持續回升，經濟發展後勁強勁，這都為資本市場平穩健康發展提供助力。

中泰證券首席經濟學家李迅雷認為，9月金融數據顯示企業貸款需求回升，實體經濟出現企穩回升態勢，股市波動讓不少上市公司的估值水準明顯低估，作為長期投資者，此時選擇一些優質藍籌股、選擇一些符合未來行業發展趨勢的成長型股票，都是比較好的時機。

在金融監管機構就資本市場發聲的同時，多家基金公司、券商資管機構掀起了自購潮，看好市場發展前景。

光大保德信基金首席投資總監盛松表示，每次市場大幅向下的時候，都是很好的中長期投資機會，要尋找確定性的產業趨勢，關注未來1~2年有更好增長的行業。宏觀經濟的新舊動能正在加速切換，一方面，以新能源和智慧製造為代表的新興產業轉型升級，正在構成經濟產業邊際增長的主導力量。另一方面，從全球視野看，相關產業鏈已經構成了中國的優勢競爭產業，有利於中國從製造業大國向製造業強國邁進，並不斷加大國際影響力。其中孕育的優秀中小企業，在未來相當長的一段時間內都有較樂觀的發展前景。