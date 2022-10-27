北部某國立大學鄭姓男大生，因愛慕社團學妹多年，想一親芳澤，今年5月利用與社團友人到酒吧喝酒機會，趁學妹不勝酒力至廁所嘔吐之際，先強抱學妹並親吻、撫摸胸部，之後假意帶學妹回家，卻「撿屍」至住處頂樓性侵得逞。台北地檢署依妨害性自主罪起訴鄭男。

起訴指出，鄭男與被害女子為北部某國立大學某研究社社團學長、學妹關係，鄭男自大學一年級起即愛慕學妹。

今年5月13日2人參加社團聚餐後，與社團何姓友人同赴北市大安區某酒吧喝酒聊天，翌日凌晨2時，鄭男見學妹酒醉至廁所嘔吐之際，尾隨她至廁所，從學妹正面抱住她、親吻她，撫摸她胸部及腰部。學妹雖想將鄭男推開，但因泥醉，全身使不出力氣。

鄭男與何姓友人一起幫學妹收拾散落座位的物品、之後攙扶她上樓離開酒吧在路邊，鄭男等待她以手機APP叫車時，發現學妹坐在路邊矮牆，全身癱軟且意識不清，無法用手機APP叫車，認為機不可失，即向何姓友人表示願意送學妹回家，並立即路招計程車將學妹帶離。

但鄭男抵達學妹住處樓下後，卻直接將學妹攙扶至頂樓，趁學妹酒醉無力反抗之際，性侵得逞，被害學妹酒醒後，憶及前一晚學長鄭男的獸行，向北檢提告，檢察官依法起訴鄭男。