國民黨高雄市長候選人柯志恩25日造勢現場。（圖／取自柯志恩臉書）

年底高雄市長選戰引發各界關注。國民黨候選人柯志恩表示，她沒什麼資源，參選至今最被注意到的，反而是一場在鳳山路邊的街講。柯透露，這幾個月她勤走基層已走壞2雙鞋、手握到肩膀抬不起來，也正因此，她深切感受到高雄市民渴望過好日子、好生活的心聲；不僅「高雄人已覺醒」，她也承諾要讓272萬高雄人民發光發熱、高雄街景再次繁華。此消息獲破萬人按讚，大批網友直呼感動。

柯志恩25日在臉書發文表示，4年前的鳳山三山造勢，她就在現場，成為「奇蹟的見證人」；4年後，當年輔選的人變成競選的人，但不變的是，始終力挺的鳳山鄉親。她第一場比較像樣的活動，就是9月1日的大家族見面會；她第一次比較被注意到的街講，則是在鳳山街頭。

柯志恩自爆，這幾個月她勤走基層，已經走壞了2雙鞋、手握到肩膀抬不起來，但正是如此，才能知道鄉親要的是怎樣的好日子、好生活。

針對高雄市的發展，柯志恩批，市長陳其邁說他要「2年拚4年」，但結果全非如此；高雄是勞工之城、基層之市，但民進黨執政30年，富的卻不是基層人民；看看民進黨光鮮亮麗、網美風的黨部，再看看高雄街道角落昏暗的路燈，可見民進黨的光越來越亮，高雄市的街道卻越來越稀落。柯強調，她當市長，絕不是要讓國民黨或她個人發光發熱，而是要讓272萬高雄人民發光發熱，讓高雄的街景，再次繁華起來。

此文獲得破萬人按讚、超過400則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「滿滿的感動，聽到妳的街講我忍不住哭了，一起努力讓高雄亮起來」、「4年前的鳳山造勢第一場，風起雲湧，人都不曉得怎麼突然冒出那麼多、氣勢整個衝出來！今天，妳也帶給我們如此的感動」、「本來不看好妳，但現在真的被妳感動了」、「那天看到妳在街頭慷慨激昂的演講，我眼角忍不住泛淚」。