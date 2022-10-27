研調機構DIGITIMES Research分析師龔明德研究指出，在中長期雲端、高速運算（HPC）、邊緣伺服器需求成長、晶片大廠陸續推出下世代CPU等驅動下，2022～2027年全球伺服器出貨量年複合成長率（CAGR）估達6.1％。

龔明德表示，2023年全球伺服器出貨量預期成長5.2％，主要動能仍來自北美大型雲端業者積極增建數據中心基礎設施。此外，隨全球疫情將邁向流感化，IC及零組件供應亦逐步恢復正常，加上英特爾（Intel）、超微（AMD）新一代CPU量產，有望帶動部分換機需求。

龔明德預期，未來5年主要伺服器出貨成長動能仍來自大型公有雲業者，為滿足對外雲端服務或自家影音串流平台、電子商務及各種線上服務需求，將於全球各地持續擴建數據中心基礎設施。

另外，隨著各應用領域企業用戶在雲端及邊緣端需處理日益龐大數據，亦帶動HPC、AI伺服器需求提升。雲端業者、伺服器品牌商則將發展重點聚焦靠近邊緣端的企業混合雲服務布局，以因應邊緣AI推論或即時大量數據處理或資料儲存的需求。

同時，隨著全球5G數據中心基礎設施陸續建置，將帶動核心（core）及邊緣端的電信伺服器發展。而O-RAN聯盟亦積極推動採開放式商用現成設備（COTS）作為邊緣RAN端設備，可望在明年後逐步帶動邊緣白牌電信伺服器出貨成長。

就供給面而言，龔明德認為主要助攻伺服器出貨成長的因素，為晶片大廠陸續推出新一代CPU或AI加速晶片，有利帶動雲端數據中心及企業客戶伺服器依需求增購或替換為部分新機。

此外，各晶片商也積極發展新一代資料加速處理方案，如輝達（NVIDIA）及超微推新DPU，英特爾亦推IPU，未來將推升數據中心朝逾400Gb/s的高速資料傳輸標準發展，以強化數據中心基礎設施的運算、網路、儲存及安全管理的處理效能。