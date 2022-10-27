綠茵（6846）及鏵友益（6877）送件申請上櫃。

綠茵生技成立於101年7月，主要業務為保健食品及原料之研發、製造、銷售，董事長兼總經理為吳嘉峰，目前股本為2.44億元，111年上半年合併營收為3.36億元，稅後盈餘為7949萬元，每股盈餘為3.26元。

鏵友益成立於103年10月，主要產品為智能自動化設備及AOI檢測設備，董事長為杜泰源，目前股本為3億元，111年上半年合併營收為1.58億元，稅後盈餘為923萬元，每股盈餘為0.4元。

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