11月25日台北市長的選前之夜場地，昨成關注焦點。國民黨市長候選人蔣萬安原鎖定總統府前凱達格蘭大道，市黨部也把前三天場布權都取得，但關鍵選前之夜當天道路使用權，昨(26日)凌晨卻遭民進黨台北市長候選人陳時中陣營「攔胡」，蔣陣營則評估改在自由廣場舉辦。對此，有網友認為「場地無所謂，候選人有人氣才是重點。選不上在凱道辦幾次都無效」，該留言獲得將近200個讚。

根據《中國時報》今(27日)報導，無黨籍台北市長候選人黃珊珊陣營選前之夜的第一志願是台北市政府前廣場，有入主市府的宣示意義，昨連同北市府周邊路段一起順利搶下。考慮場布時間，國民黨北市黨部從周日凌晨開始，接連順利搶下11月22日到24日3天凱道路權，但昨天凌晨要申請最重要的選前之夜當天凱道路權時，卻被陳時中陣營「攔胡」。蔣陣營批評惡搞，陳陣營則酸「下次請早」。

對於場地問題，引發不少網友在《Yahoo新聞》相關報導底下討論，但不少人都認為「搶到路權又怎樣，選民想投給誰不會只看選前之夜」、「選舉造勢，不如腳踏實地好好做事」、「有人氣，哪裡都會是熱點」、「會贏就是會贏啦」、「不會去參加，管他搶到什麼地點，重要嗎？」