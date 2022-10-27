Gogoro攻進金融領域，宣告「移動隨經濟」時代正式來臨，攜手台新銀行打造消費、點數回饋、移動循環生態系。而先前Gogoro取消電池資費吃到飽的服務，總經理姜家煒表示，新的Gogoro Rewards(點數獎勵計畫)可望打造新的移動隨經濟的時代，讓每個人的使用成本、入手成本都可以下降，增加更多的市場動能。台新銀也表示，聯名卡正式推出，信用卡目標三個月發出10萬張。

Gogoro展開第三個五年，開闢電動機車新紀元，將Gogoro布局長達十年的生態系實際落地。消費不變、回饋倍增、移動免費，從隨時隨地的日常習慣性消費發展出「移動隨經濟」新生活型態，惠及Gogoro生態系逾210萬用戶。

十年里程碑，制定下一個五年雄心目標，創造移動與消費共榮的永續循環生活方式。如何創造更好的機會讓大眾輕鬆參與永續的生活型態，是Gogoro十年來致力推動的願景，而Gogoro Rewards點數獎勵計畫正是實踐此目標的加速器，讓每個人都有機會加入由消費、回饋以及移動三大面向打造的「移動隨經濟」永續新生活。

Gogoro台灣總經理姜家煒表示，與其說發展電動車市場的困難點，不如說是創新路上必經的路程，手機時代亦同，在推動iPhone困難點為入手價、普及性、電信吃到飽的資費等，每個產品要跨世代時都會面臨挑戰，這是必經的路程，所以Gogoro用五年來切割，策略很清楚。第一個五年是可行性，馬達電池可行性，讓電動車變選項；第二個五年是可靠性、可信賴性，電動車的能源焦慮，最快的方式就是蓋站，令其普及，變成日常選項、變更值得信賴；下一個五年就是可能性，讓大家知道這不只是一些人的選項，而是每一個人可能可以的選項，即使你現在使用油車，但刷這張台新銀聯名信用卡加油也可以累積點數，各種生活化消費都可以，累積下來換電動車即有資費可以折抵，打造移動隨經濟，讓電動車變成每一個人的選項，十年下來新的五年也在此揭開點數序幕。而點數設計概念不是時間到就過期，而是你只要有持續拿到點數，就可以一直使用不會過期，也是鼓勵多多使用，便利超商、加油站等都可以消費，買車分期也有回饋，PBGN門市買車分息也有點數回饋。

Gogoro、台新銀兩年前就已開始合作契機，原本是兆豐銀獨家發行Gogoro聯名卡，而為何此次再度與台新銀合作，姜家煒也說明，兆豐跟台新不一樣的取向、不一樣的銀行，兆豐也是很好的夥伴，也是台灣銀行很強的法金引導者。而台新銀行在數位化走得很前面，借重台新銀行30年來的實力，來幫助Gogoro做下一個五年。情牽台新銀最重要的是因為台新銀行的「基礎設施」跟公司一樣，其一是Gogore有兩千多站的換電站，這是花意志力一步一步蓋出來的，台新銀行也有16萬家收單，收單部隊就是基礎建設，並以此出名；其二是跟生態圈的看法一樣，生態圈關於落地關鍵，都屬很扎實的合作，要怎麼合而為一，並互相來運用，讓1+1大於1，以及兩者綠色生活、願景等看法也都雷同。姜家煒更語重心長提到，台灣是需要合作而非對抗，不管在金融產業，還是電動運具產業。

Gogoro為開放式一站式平台，電動車時代已經到來，如今Gogoro與台新銀深度連結，把產業轉型，站穩台灣後，更重要的是海外，海外布局方面，Gogoro現在有八大海外市場，下個五年就用四個面向，成本、營收、產品、海外出海，也啟動組織調整就是為了下一個五年。

台新銀表示，聯名卡正式推出，信用卡目標三個月發出10萬張，Gogoro跟台新銀雙邊都會努力。

這幾年疫情下辛苦，今年銷量上，動能仍還在，預計會與去年差不多。而油電受疫情影響而衰退狀況更顯著，Gogoro再度強調，電動車趨勢已經來了。然先前Gogoro取消電池資費吃到飽的服務，是否會擔心影響到原本的用戶？總經理姜家煒表示，每個趨勢、每個時代都有政策考量，但我們相信新的Gogoro Rewards(點數獎勵計畫)可以打造新的移動隨經濟的時代，讓每個人的使用成本、入手成本都可以下降，Gogoro Rewards(點數獎勵計畫)可以增加更多的市場動能，打造台灣新的電動化時代。

Gogoro電池資費免錢，喝咖啡、吃漢堡、逛超商就能輕鬆折抵，真正打破電動機車入門焦慮。Gogoro攜手台新銀行首度整合點數回饋，用戶持聯名卡筆筆消費都能自動累積點數，購車、電池資費、騎GoShare都能直接折抵，PBGN車主也適用。Gogoro也首創二輪業界點數獎勵計畫，搭配台新Gogoro Rewards聯名卡買車和繳納每月電池資費最高10%回饋 ，所得點數直接折抵下個月電池資費無上限。