知名主持人吳淡如，經常在社群平台中分享生活，昨(26)日她於臉書上透露，目前正在減肥中，因為自己的BMI不到22但體脂卻近34%，而貼文一出，也釣出醫師回應「感覺是滿嚴重的肌少型肥胖症」。

吳淡如昨(26)日發文表示，雖然自己的BMI不到22且經常運動，但體脂肪竟然近34%，她也透露先前體重達53公斤時，體脂肪更時高達35%，讓她相當震驚。

吳淡如隨後提到「我在意的不是胖而是我的內臟被脂肪眾星拱月，那可不妙，孩子還小，最大的母愛就是好好的讓自己健康活下去」因此，目前她也努力減肥中，甚至每天傳自己吃的東西給營養師，還有補充正常的維他命類，不過吳淡如也坦言，健身教練說體脂要到達24以下的話，她還有5公斤的脂肪要消，這讓吳淡如直呼「怎麼可能！」。

貼文發布後，隨即引來網友的關心及加油打氣外，更釣出專業醫師留言寫道：「您的數據感覺是滿嚴重的「肌少型肥胖症」的，體脂率過高除了脂肪太高，主要還是肌肉太少，體重下降的同時要監控一下肌肉流失了多少，還有注意飲食的蛋白質比例喔！」