Lakers guard Austin Reaves is expected to start in place of Russell Westbrook (out, hamstring) tonight vs. Nuggets, per sources, a lineup change L.A. could keep moving forward as team searches for rotations. Reporting: pic.twitter.com/tv4ZloZXUm — Shams Charania (@ShamsCharania) October 26, 2022

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞27日爆料，由於韋斯布魯克左大腿拉傷，有可能無法出席湖人今天客場遭遇金塊之戰，目前開季3連敗的湖人，打算改用里夫斯取代韋少的先發位置，假如這套先發陣容表現不錯，很可能從此讓韋少都從板凳出擊。

「消息人士告訴我，韋斯布魯克即將缺席今天比賽，預計改由里夫斯取代他的先發位置，」查拉尼亞表示，「里夫斯昨在訓練期間都跟詹姆斯、貝弗利、隆尼沃克、安東尼戴維斯等先發一起練習，他在熱身賽打過先發，這是湖人可能延續下去的措施。」

「目前湖人0勝3敗，所以今天這場比賽非常關鍵，你很難找到在10月份如此重要的賽事，但這就是其中的一場，決定他們將是0勝4敗或1勝3敗，」查拉尼亞說，「湖人總教練漢姆一直跟韋斯布魯克溝通，努力找到解決之道，替他找到可以影響球隊的角色。」

甚至《ESPN》名嘴史蒂芬史密斯直接放話，「韋斯布魯克除了今天出戰金塊不會上場，接下來與灰狼的比賽，就算韋斯布魯克可以上場，也將以替補身分出戰，在場上帶領第二陣容。」看來湖人真的已經受到韋斯布魯克本季低迷表現，只能趕緊「變陣圖強」。