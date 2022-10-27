為解決施打高端疫苗者赴日本的不便，高端疫苗24日公布，與全台26間醫療院所合作，自28日至年底前，提供接種高端疫苗民眾赴日PCR檢測服務。一份最新網路民調卻顯示，多數民眾對此並不贊同，大批「爸媽輩」網友更氣憤痛批「年輕人害慘台灣」，主張「打疫苗是個人意願，自己負責很合理」。

《yahoo!新聞》自24日起針對「你贊成高端幫赴日民眾出錢PCR嗎？」進行網路民調，截至今（27）日早上8時30分，已有1504人參與投票。結果顯示，高達1123人都投下「反對，打疫苗是個人意願，自己負責很合理」，僅有381人投下「贊成，高端本身就有PCR技術，成本較低」，雙方差距相當懸殊。

網友紛紛湧入投票頁面留言。主張「贊成，高端本身就有PCR技術，成本較低」者表示：「台灣價值不可磨滅！」「一開始也是相信政府還打了2劑高端」、「高端本身就有PCR技術，成本較低」、「本來就應該這樣」。

主張「反對，打疫苗是個人意願，自己負責很合理」者則表示：「一堆年輕人當初跟風跑去當什麼『高端仔』，打了疫苗還要拍照秀，我兒子也是這樣，結果現在後悔了吧！」「我女兒也去打高端，結果現在很後悔」、「就是這些年輕人害慘台灣！」「年輕人任性又容易被煽動，結果搞得亂七八糟」、「請問高端跟政府是把挺他們的年輕人當白痴嗎」、「不能只針對赴日本，而是所有注射高端疫苗的國人」。