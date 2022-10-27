自從進入季後賽後，費城人打線前4棒固定皆為席瓦伯（Kyle Schwarber）、荷斯金斯（Rhys Hoskins）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）及哈波（Bryce Harper），也就是靠著這4人適時發揮，費城人才得以進入世界大賽。面對近年美聯霸主太空人，為了對付敵方堅若磐石的牛棚陣容，費城人主帥湯姆森（Rob Thomson）率先出招，考慮將哈波調離第4棒位置。

大聯盟近年明定登板的投手必須至少面對3個打席才可退場，為了不讓對方更好發揮「以左剋左」的優勢，哈波在本季的季後賽皆以費城人第4棒登場，與開路先鋒席瓦伯中間擺上荷斯金斯、瑞爾穆托2名右打者。

攤開太空人美聯冠軍賽的26人名單，投手陣容當中只有瓦德茲（Framber Valdez）1名先發左投，也就是說在太空人牛棚裡頭沒有任何1位左投，這也讓湯姆森考慮將哈波挪回最熟悉的第3棒，讓前4棒形成鋸齒打線，瑞爾穆托則是重新回到「清道夫」第4棒位置，增加打線的破壞性。

不過太空人牛棚也並非省油的燈，本賽季團隊牛棚防禦率為全聯盟最低的2.80，尤其後援大將阿布瑞尤（Bryan Abreu）擅長應付左打，本季例行賽左打碰上他只有1成89打擊率，來到季後賽面對11位左打者只被敲出1支安打，送出5次三振；孟泰洛（Rafael Montero）對付左打也非常有心得，本季對戰左打打擊率也不到2成。看來除了雙方球員比拚球技之外，教練之間的大鬥法也是令人值得關注的焦點之一。