網紅鳳梨（吳泓逸）過去曾以台味直播走紅，加上幽默又搞笑的形象受到大批網友喜愛，目前正與「秘書」歐菈穩定交往中的他，雖一直不認對方是女友，但對於兩人的感情仍用心經營。昨（26）日還為了慶祝歐菈「任職」2年，還特別外出享用大餐，並互相送上精緻禮物，但網友看到卻忍不住笑了。

經常透過社群媒體與粉絲互動並分享私下生活的鳳梨，昨日晚間在社群媒體上PO文「恭喜妳於2022年10月26日晚間6點9分，正式任職期滿兩年，期間表現尚可，本司續聘，未來的日子期許妳再接再厲，好好ㄍㄢˋ…公司不會虧待妳的」，接著表示「任期滿兩年沒什麼能夠招待妳的，請妳吃一頓鐵板燒，再送妳一條三色開運瑪瑙紅線以茲鼓勵」。

在公開的一系列照片中，桌上除了有鮮花、造型蛋糕及兩人互相為對方所寫的卡片外，也擺滿高級食材，回到家後鳳梨也開心的與歐菈送他的電動刮鬍刀合照，而歐菈則是收到精品錶款，以及鳳梨所說的「三色開運瑪瑙紅線」，但仔細一看才發現，那個紅線疑似只是用黃、綠、紅三色橡皮筋所製成，令網友看了忍不住噴笑「三色開運手環真的很棒欸」、「請問歐拉手上的手環很好看，多少錢？哈」、「三色開運瑪瑙紅線還真特別」、「鼠屬送的錶，真不便宜」、「恭喜你任職滿兩年 晚上讓妳口甲粗飽」、「好好幹，哈哈哈」。

但鳳梨看到網友的評論後，原本還想加碼虧歐菈「感謝妳的卡片，跟電動刮鬍刀乙支，連電池都不附，真是感動」沒想到之後才發現電動刮鬍刀是充電的，再度引起網友熱烈討論。