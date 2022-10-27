台61線西濱快速道路後龍段南下106．9公里處，27日清晨發生大貨車衝撞改道水泥護欄事故。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

台61線西濱快速道路後龍段南下106．9公里處，27日清晨發生大貨車衝撞改道水泥護欄事故。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

台61線西濱快速道路後龍段北上107．2公里處，27日清晨發生油罐車衝撞改道水泥護欄事故。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

台61線西濱快速道路苗栗縣後龍鎮西湖溪橋改建工程路段，27日清晨6時許，短短一個小時就發生南北車道各發生一起大貨車、油罐車衝撞改道紐澤西水泥護欄事故，造成其中一車司機受傷送醫，台61線西湖溪橋改建工程從去年12月開始施工後，就因車道封閉改道，警示不佳，已發生多起車禍事故，但至今仍未獲改善，27日再傳2起事故，令轄區苗栗縣警局甚為無奈。

台61線西濱快速道路後龍段西湖溪橋因啟用達25年，並因位處西湖溪海口，受到含鹽海風吹襲，造成橋體嚴重鏽蝕，交通部公路總局斥資21億予以改建，並配合工程需要，自後龍至白沙屯間路段封路改道，但因後龍公司寮匝道路段，正逢下坡彎道，封路改道以來已經造成多起車禍事故，轄區苗栗縣警局對此提出多次改善建議，但仍無法阻止事故再發生。

27日清晨6時許，1部大貨車沿台61線南下車道行駛，駛至106.9公里處，突然失控撞及改道水泥紐澤西護欄，大貨車司機受傷送醫，另1部油罐車則由北上車道行駛至107.2公里處，不知何故撞及改道水泥紐澤西護欄，幸好司機無礙，2起事故地點相距不到300公尺，確實肇事原因正由警方調查中。