大陸嘉庚創新實驗室首席戰略官、廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強27日在大陸《環球時報》撰文指出，國際能源署25日表示，「世界正陷入第一次真正的全球能源危機」，這可能更多是基於對未來能源供需的擔憂。俄羅斯與歐盟已為能源危機付出代價，如果美西方繼續對俄制裁可能將更大程度地擾亂全球能源供應系統。目前全球能源危機對中國影響不大，只要煤炭供應不出問題，基本可保障充足穩定能源供應。

林伯強表示，中共二十大報告提出，「深入推進能源革命」「確保能源安全」。中國在全球能源危機背景下，如何推進能源戰略？

中國目前是能源強國。經過40年努力，從安全、穩定、效率、成本等方面綜合評估，中國已建成目前全球最龐大也是最有效的能源系統之一，其中84％是化石能源。但是，碳中和提出了對能源強國新的要求和挑戰，在二十大報告中，對於實現碳中和的路徑作出明確規畫，為後續碳達峰、碳中和相關工作的開展奠定總基調，即「先立後破」，要以加強煤炭清潔高效利用，優先保障能源供給充足穩定為先。

林伯強稱，中國的碳中和進程存在幾個現實：一是經濟需要大幅度增長，二是能源電力消費集中在工業，三是資源稟賦和能源消費結構相對高碳，四是消費者支付能力較弱。碳中和的主要抓手是建設清潔電力為主體的新型能源系統，政府要求2060年的能源結構中非化石能源占80％以上。環境治理是高品質增長的重要標誌，而安全、穩定、保障能源（電力）供應是清潔轉型的基本原則，也是能源轉型的主要挑戰和成本所在。

林伯強分析，一般認為碳中和就是能源結構調整。然而，2030年碳達峰的峰值既取決於清潔能源發展，也取決於能源電力需求增長，需要通過平衡清潔能源發展速度與能源電力需求增長速度來控制峰值。碳中和背景下的高品質經濟增長要求盡可能和盡快實現「雙脫鉤」：一是GDP增長與化石能源增長脫鉤，二是GDP增長與能源電力需求增長脫鉤，使新能源增長量可以基本滿足能源需求增量。因此需要將碳中和作為一個倒逼機制，提出一個系統性解決方案，兼顧需求側和供給側，以及系統成本。隨著經濟增長，中國龐大的能源系統還將持續擴張，能源轉型任重道遠，綠色升級前景廣闊。從二十大報告可看到，碳達峰行動應該是有計畫、分步驟地實施。

林伯強說，建設能源強國，供給側「脫鉤」主要指建立以清潔能源為主體的能源系統（主要是風電太陽能），為了保障風電太陽能有效利用和供應穩定性，需要布局儲能、智慧電網、電動汽車、氫能、碳捕獲等新型能源系統的重要組成部分。短中期需求側也需要配合，才能順利建成新型能源系統和能源強國。

中國經濟增長需要鼓勵消費，而更多的消費意味著更大的能耗和碳排放，因此除了推動產業結構調整，也需要「多消費、更低碳」，由低碳消費倒逼低碳生產。循環經濟則是「多生產、少投入」，節能仍然是有效和成本相對低廉的減排措施。建設新型能源系統和能源強國，目前需要布局和建設相關產業鏈，提升新能源技術的全產業鏈競爭力，以全球市場為目標，引領全球低碳轉型。

林伯強認為，建設新型能源系統和能源強國，首先需要關注碳中和進程中的能源安全問題。中國的能源安全包含著多面向多層次內涵，「供給短缺是最大的能源不安全」，能源獨立是需要從戰略上追求的目標。中國能源安全面臨結構性矛盾，石油對外依存（72％）是最大安全短板。

因此，中國能源安全短中期和中長期面臨的挑戰存在很大差異。短中期而言，減少石油對外依存是能源安全的關鍵，需要依靠新型能源系統和電動汽車替代石油，既滿足碳中和目標要求，又可以立足本土，減少能源對外依存。從中長期看，屆時風電太陽能在新型能源系統中的占比很高，電動汽車普及且規模龐大，化石能源和燃油車消費都處於穩步下降態勢，此時能源安全將主要體現在能源系統的安全穩定供應，而龐大先進的煤電系統將為碳中和「保駕護航」，提供穩定性和應對極端氣候。