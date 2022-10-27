43歲湯唯最近以與導演朴贊郁合作的新片《分手的決心》在韓國拿下春史電影獎、釜日電影獎、韓國電影評論家協會三項影后大獎，更以此入圍坎城影展最佳女演員，雖最後沒順利獲得坎城影后，但仍讓她相當風光，昨(26日)湯唯回到北京參加電影映後活動，可見她脂粉未施，綁著一頭馬尾，素顏的模樣引來網友驚嘆：「一大早來看湯唯。有被震撼到。太美啦！」

湯唯昨素顏，穿著牛仔褲、T恤回北京現身「FIRST Lab創作分享會」，談到最近讓她抱了3大獎的《分手的決心》，她表示首度和導演朴贊郁合作就印象深刻，導演是非常注重細節的人，兩人第一次見面就聊了許多電影的細節，且這些細節之後都在電影裡呈現，才堆疊出這麼精緻的作品。

湯唯昨素顏回北京出席活動。（圖／翻攝自陀螺的ToroScope微博）

除了聊《分手的決心》，湯唯也大方分享過去和歷任導演的合作心情，談到李安，她表示當時第一次演出就能感覺到對方的誠意和心意互通的部分，「我能感受到導演對我的尊重，他能看到我的心裡去，我覺得他挖掘了我身上表演的可能性」。而當天她左手無名指上掛著婚戒，看來心情不錯，大方回答許多問題，也間接回應了先前她與金泰勇導演傳出婚變的消息，用行動證明兩人婚姻依舊。

湯唯手上仍戴著婚戒。（圖／翻攝自FIRST驚喜影展微博）

如今湯唯被許多獎項加持，外界好奇她選戲的標準是什麼？她以《地球最後的夜晚》為例，表示當時在拍攝前收到畢贛導演的大綱，覺得對方很有誠意、信念，「有想做的東西」，便會打動她答應，而她也強調，不論從事演員或導演，都不能離開日常生活，平時生活的感悟像是存進「銀行」，必要時就可以拿出來發揮在演技上，過去她曾一年拍了三部戲，感覺像被掏空，才讓她明白平時一定要好好生活、沉澱累積自己，哪怕是再瑣碎的小事都非常重要。