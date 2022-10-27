科技巨頭微軟（Microsoft）及Google母公司Alphabet的財報表現令投資人感到失望，美國股市主要指數今天大多收黑，其中以科技股為主的那指跌逾2%。不過台股短線跌深持續反彈，在台積電上攻帶領下，早盤上漲逾180點。

台積電日前傳出總裁魏哲家鼓勵員工多休假，引起市場熱議，公司晚間發聲明澄清，強調沒有強迫員工休假或有任何無薪假情況，今明年營運仍能保持成長。台積電早盤股價強彈10元至386元。

電子權值股表現強勢，聯電上漲1%來到38.5元，鴻海漲1元至105元。貨櫃三雄逆勢下跌，跌幅逾1%

道瓊工業指數小漲2.37點或0.01%，收31839.11點。標準普爾指數下跌28.51點或0.74%，收3830.60點。那斯達克指數下挫228.12點或2.04%，收10970.99點。費城半導體指數挫跌28.36點或1.18%，收2376.33點。