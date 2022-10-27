民進黨台北市長參選人陳時中、無黨籍台北市長參選人黃珊珊近日因「水門案」隔空互嗆。對此，常在臉書評論時事的藥師林士峰想起陳時中擔任疫情中心指揮官時的兩件事，並酸陳時中竟然談標準作業流程。

尼莎颱風影響加上東北季風共伴效應，北台灣日前降下超大豪雨，台北士林區百齡橋下堤外停車場逾50輛車因來不及移走而泡在水裡，陳時中近日提及此事時強調，若自己當選台北市長，以後絕對不會人車還在水門外就關水門。對此，黃珊珊痛批陳時中這個說法「會讓台北變成水鄉澤國」。陳時中則回嗆黃珊珊「一個執事的單位、一個首長，連一個辦事情的先後次序都分不清楚，怎麼當首長？」

對此，林士峰25日在臉書酸陳時中竟談標準作業流程。林士峰質疑，陳時中當疫情中心指揮官的時候，怎麼不把疫苗買好，就實施3+11政策？怎麼不把兒童疫苗跟快篩買好，就開放與病毒共存？

該篇文章讓許多網友有感並表示「陳時中新人設：指導別人把角色扮演好」、「真的談先後次序阿中先自賞兩巴掌了」、「這時會講SOP了喔」、「什麼場合該講什麼都不知道的人要選台北市長」。