謝姓男子今年7月受友人邀約至北市某餐酒館喝酒玩樂，席間謝男見在場1名女子酒醉，需人攙扶，趁眾人不注意之際，將女子扶上計程車帶往旅館性侵，並拍攝不雅影片，由於女子曾以LINE打電話給男友求助，表示「不想被人帶走」，男友驚覺女子出事，報警處理，警方依據女子手機定位，在旅館找到衣衫不整的謝男及宿醉的女子。台北地檢署調查後，依乘機性交、妨害祕密罪起訴謝男。

起訴指出，謝男並不認識被害人，今年7月15日晚間10時，2人各自應友人邀約前往北市某餐酒館，參與飲酒玩樂聚會。翌日凌晨2時許，被害人因不勝酒力而泥醉不能自行行走，謝男假意先與友人共同扶她自餐酒館下樓步行至路邊，9分鐘後謝男抬起被害人共同搭乘計程車前往附近旅館。

謝男將被害人扶至房內性侵，並在性侵過程中以手機偷拍對方的不雅影片。由於被害人在被攙扶自餐酒館下樓時，曾經以LINE通訊軟體撥打電話給男友求助，表示不想被人帶走，其後男友因一直無法聯繫上被害人，隨即報警處理。

警方依據被害人的手機定位、路旁監視器，循線在16日早上8時35分，在該旅館房間找到謝男及宿醉尚在熟睡的被害女子，並當場查扣謝男的手機，發現裡面有女子的不雅影片，事後被害女子提告，北檢依法起訴謝男。