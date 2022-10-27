外貿協會與電電公會共同舉辦的2022年「台北國際電子產業科技展(TAITRONICS)」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展(AIoT Taiwan) 」，於周三(10月26日)在南港展覽一館登場，攜手台灣電路板協會的「台灣電路板產業國際展覽會(TPCA Show Taipei)」以「台灣國際電子製造聯合展覽會」模式展出，計有超過600家國內外參展商、使用1600個攤位，共同揭開今年電子產業盛會序幕。

電子展及AIoT展展示最新科技產品及應用，今年電子展及AIoT展集合指標性廠商，包含固緯(2423)、致茂(2360)、凌(君羊)電腦、力群電子、圜達實業、台灣松下電器等，並設有9大符合產業趨勢及最新應用的特色主題館，包括「雲端物聯網」、「先進智慧顯示生活」、「智慧智造數位創新」、「智慧城鄉創新」、「智慧物聯網晶片化整合服務」、「智慧電子新創」、「ESG永續」、「再生能源暨儲能系統」及「產業升級創新」等。

此外，2022年電子展也吸引國外廠商參展，日本長野縣產業振興機構率兩家日商參展，包含CLEANVY與Nihon Micron，還有來自美國、印度、德國、波蘭、墨西哥、斯洛伐克、香港等國外企業參展。

外貿協會黃志芳董事長表示，正值國門開放，近兩年因為疫情無法造訪台灣供應鏈的國外買主紛紛回流，已有超過600位國外買主預先登記實體或線上觀展，透過電子展期間多項周邊活動，可幫助台灣業者與國際夥伴建立關係。電電公會李詩欽理事長則表示，今年TAITRONICS及AIoT Taiwan繼續攜手電路板展，以電子聯展形式同期展出，再度整合我國電子產業供應鏈，向全世界展現台灣電子產業的實力。

首次導入AR導覽及數位典藏技術，聚焦元宇宙與AIoT未來科技。本屆展覽首次導入AR導覽及數位典藏技術，主辦單位與原人科技合作提供 AR導覽，參觀者透過手機即可清楚看到各展區位置，另外製作展覽數位典藏，打破以往實體展覽在展後就要拆除的限制，展覽內容不僅可以永久保存，未來也可持續於網路上推廣，是展覽產業往永續發展的一個里程碑。另外今年展覽還與國立台北科技大學元宇宙XR研發中心合作，展出多項元宇宙應用科技，包含虛擬拳擊訓練機、銀髮族復健及和緩運動器，還有甫於加拿大奪得大獎的多元宇宙穿越創作機將，北科大除期待能與展覽期間獲得廠商青睞商業轉移外，也透過作品具體展現元宇宙的多樣應用。

為了加強國內業者與國際鏈結及掌握AIoT先進技術，於10月27日辦理由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的「2022 AIoT應用論壇」，邀請工研院、西門子、微軟、Rockwell、廣達(2382)、凌華(6166)、遠傳(4904)等國內外重量級企業講師，同台深入探討AIoT科技在現代化生產流程中所造成的影響，以及次世代通訊的發展，該論壇將從元宇宙技術在智慧製造上的應用談起，並延伸到AR/VR等最新科技，以及呼應B5G及次世代通訊發展趨勢。

展覽期間辦理採購洽談會及近20場次活動，促進買主與業者交流外貿協會在展覽期間辦理線上加線下一對一採購洽談會，邀集美國、土耳其、巴西、加拿大、澳大利亞、波蘭等買主參加，協助台灣廠商在疫情下持續拓銷海外市場。

另外除了AIoT應用論壇，電子展期間還舉辦半導體科研青年論壇、產業小聚系列論壇(低軌衛星應用、智慧運具、數位醫療)、台印度電子產業供應鏈媒合會、通訊產業論壇、數位轉型楷模獎頒獎暨成果發表、5G數位轉型技術產業鏈共創研討會等近20場活動，並邀請國外媒體包含日本電波新聞、韓國產業日報及電子部品來台採訪報導，主辦單位也會在展中拍攝展場直擊影片，讓無法來台的國外買主也能線上欣賞精采展出內容。

2022年「台北國際電子產業科技展(TAITRONICS)」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展(AIoT Taiwan) 」自10月26日至28日於南港展覽一館展出三天，並同步於10月26日起至11月8日同時辦理線上展。