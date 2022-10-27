在經濟部協助下，由財團法人車輛研究測試中心(簡稱車輛中心)以專利技術作價方式與美國OPTIMAL集團合資成立的「優車智能股份有限公司(OPTIMAL Intelligent Mobility，簡稱優車智能、OPTIMAL-IM)，10月26日周三正式揭牌營運。此為台灣法人研究機構與美國的第一個自駕系統商業合作案，將搶攻北美校車市場，為台灣自駕產業鏈廠商拓展龐大商機。

美國OPTIMAL集團創立於1986年，是美國前三大傳統車廠(福特、通用、克萊斯勒)的專屬設計開發合作廠商，也是全球第一家開發低底盤電動中型巴士業者。優車智能正式掛牌營運後初期將以北美市場為推動重點，並帶領包括奇美車電、歐特明電子、科飛數位、為升(2231)集團及為昇科(2252)等台灣廠商自駕產業鏈進入國際市場，推升台灣自駕技術與產品的整合能量，將於2023年進行驗證後，於2024年搭載於車輛上銷售於北美市場。

經濟部技術處處長邱求慧致詞時表示，根據IDTechEx報告指出，2030年全球自駕車與移動服務市場產值預估達7200億美元，2040年激增至2.5兆美元，台灣汽車電子擁有資通訊產業科技力與系統整合優勢，在全球電動車蓬勃發展下，經濟部技術處提出發展關鍵零組件技術、開發系統整合平台、結合自駕運行、建置檢測驗證技術等4大推動策略，預計未來4年內將投入超過50億元，協助廠商共同開發智慧電動車關鍵零組件，使台灣產業更具國際競爭力；而技術處多年來透過科技專案支持法人研究資源，並鼓勵法人所研發技術移轉產業且推動新創事業，很高興促成車輛中心與美國OPTIMAL集團合作成立優車智能，有助於台灣廠商從零組件、系統到整車，成功進入國際供應體系。

車輛中心董事長黃隆洲指出，車輛中心投入研發自駕技術多年，在經濟部技術處科技專案支持下，不僅推出第一台由台灣自行研發的自駕小巴WinBus，至今更已累積超過數百件與自駕、電動車相關的專利。此次以主動車距控制巡航系統(ACC)、車道跟隨系統(LFS)二項核心技術、授權12件ADAS主動安全系統相關專利技術作價等，與OPTIMAL共同成立優車智能，把相關技術與OPTIMAL-EV電動車整合。希望以美國市場為跳板，協助台灣自駕技術進軍國際市場。

OPTIMAL董事長楊嵩林強調，OPTIMAL在電動車領域位居領先地位，面對全球吹起的智慧電動車浪潮，希望在現有的電動車基礎上，尋找合適的自駕技術夥伴。而車輛中心所提出的駕駛輔助Level 3整合方案，是其多年來耕耘在自駕技術上的精華成果，對於此些技術非常驚艷，因此決定透過共同創立優車智能，布局自駕車市場。初期將鎖定北美市場，搶攻美國智慧電動校車商機，未來將布局全球OEM品牌車廠與市場通路。

參與揭幕儀式的美國在台協會組長歐德瑞表示，美國、台灣是合作關係緊密的貿易夥伴，在許多領域有非常多相互合作的亮眼成績。近幾年美國政府一直鼓勵電動車產業發展，很樂見OPTIMAL集團與車輛中心透過技術交流共同創立優車智能，也期待本案能帶動台灣廠商對美國市場有更多認識與契機，未來能夠有更多美、台企業攜手合作。