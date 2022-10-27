合庫金(5880)近期獲外資連續買超，股價站回月線，千張大戶高持股也達7成，以近5個交易日來看，外資買超合庫金達1.1萬張，為上市公司買超第8名。本周合庫銀行統籌主辦永青營造等值新臺幣58億1,200萬元聯貸案，該案係永青營造為承攬「南亞科5A主廠房建築及環境工程」，首次於聯貸市場籌募資金，即獲得銀行團大力支持，圓滿完成募集。

永青營造成立於70年，登記為甲等營造業，為皆豪集團旗下事業。皆豪集團從初期的鋼構廠房工程，逐步拓展業務，現已是兼具鋼結構產製及工程營繕的雙重能力之營造集團，憑藉著經營團隊的豐富經驗，參與了多項國內外重大建設工程，從奇美實業廠房之興建、永康科技園區之開發皆是出自皆豪集團之手。皆豪集團近期也參與了中研院南部院區研究大樓、桃園航空城D3分標統包工程及桃園機場西側污水處理廠工程等多項國內重大建設工程，業界口碑備受肯定。

合庫金9月獲利13.32億元，較上月衰退29.9％，與去年同月相比則衰退18.6％。前9月累計獲利152.99億元，也較去年同期衰退7％。今年前9月累計每股盈餘1.06元。合庫金前9月EPS在公股行庫中僅次於第一金。