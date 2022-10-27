振曜(6143)今(26)日宣布，攜手澎湖縣政府與元太(8069)、Readmoo讀墨、玄通系統工程、旭光箔膜、茂林光電、晶門半導體、群創(3481)、達擎、聯享光電、麗明營造等10家廠商，在《e啟讀出未來》的電子書行動閱讀專案中，合計捐贈1,000台彩色電子書閱讀器予澎湖縣全縣37所國小，每台閱讀器均搭載103本適合國小低、中與高年級的優質讀物，總計10.3萬冊電子書，共同推動數位閱讀變革。

振曜總經理馬茂(峰)表示，閱讀是認知行為中最能夠促進專注力的方式，期盼學童們能夠透過廣泛且大量的閱讀活動來養成閱讀習慣，而面對數位學習與網路發展，數位工具的選擇成了重要的關鍵。手機、平板的聲光刺激容易造成分心，而專注閱讀功能的「類3C」電子書閱讀器沒有影音干擾、能儲存大量書籍內容、具備方便攜帶及護眼的特性，學生不用揹著沉重的書籍，或擔心長時間使用3C產品會對雙眼造成不良影響。

今年的《e啟讀出未來》電子書閱讀器行動圖書館專案活動中，振曜偕同沛亨藉由自身硬體設計技術的製造能力，專責彩色電子書閱讀器的製造及硬體組裝，搭配元太提供的彩色印刷電子紙顯示器，讀墨贊助mooInk閱讀器軟體介面，並與出版商接洽公益採購電子書書籍，以及電子紙供應商夥伴加入電子書採購的公益贊助，以期能極大化數位閱讀的效益。

《e啟讀出未來》自2017年起開始推廣已進入第六年，今年在澎湖縣教育處規劃下，閱讀器資源分配給13所偏遠地區、23所特偏地區與1所極偏遠地區等37所國小，嘉惠澎湖縣內3,239位學童。本次捐贈的1,000台mooInk C彩色電子書閱讀器內均已預先裝載103本適合國小低、中與高年級學童閱讀的電子書，共計有10.3萬冊電子書，總捐贈價值約為2,369萬元。

振曜累計今年1-9個月合併營收達40.27億元，較去年同期37.97億元，增加2.3億元，成長約6.07%。