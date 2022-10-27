因應全球淨零排放浪潮，台灣永續能源研究基金會、電訊暨智慧運輸科技發展基金會、遠傳(4904)以「建構智慧基礎建設、邁向淨零永續發展」為主題，舉辦「2022第九屆國際綠色智慧交通論壇」，遠傳董事長徐旭東、總經理井琪出席。徐旭東期勉產官學齊心，從智慧基礎建設朝向綠能永續發展，透過淨零賦能企業數位轉型，帶動台灣資通訊產業新能量與視野；井琪以「淺談淨零新契機」發表演說，分享全球永續趨勢與挑戰，以及遠傳運用科技落實節能減碳、實踐ESG的經驗。

徐旭東表示，全球淨零已成為世界趨勢，各國政府、跨國公司陸續宣示「2050淨零排放」與行動願景目標，交通是國家社會經濟發展的重要基礎，產業中的移動力與環保力代表了整體經濟能力，透過資通訊科技的現代5G網路實現快速傳輸與車輛連結自動駕駛，正是因應氣候變遷、展現環保力的具體應用。

徐旭東指出，遠傳三年前率先成立業界第一個轉型辦公室，三年轉型有成，不僅在疫情艱難的情況下，電信本業和新經濟雙雙逆勢成長，並以持續發展多元創新的5G資通訊應用「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)技術落實在淨零應用。

井琪以「淺談淨零新契機」發表主題演講，她表示，世界組織與各國政府愈趨關注氣候變遷議題，要減緩地球暖化，淨零碳排刻不容緩，遠傳積極發展「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）核心技術，對內精實營運，運用科技提升能源使用效率，落實ESG；對外結盟供應商夥伴、發展新經濟，打造數位治理創新應用，推動低碳智慧運輸、淨零智慧城市。

井琪指出，全球能源問題日益嚴峻，目前國家淨零路徑包括推動再生能源、發展儲能、電網數位化等新能源科技，並加速推行運具電動化。遠傳響應政策方向，不僅提供一站式的智慧充電服務，也與台電攜手建置本島第一座V2G快充示範站，並且推出電池有效再利用解方，透過 ICT與物聯網技術，強化儲能與用電端資源整合。

對於淨零策略，井琪向與會先進分享，遠傳「節能優先、風力光電互補、儲能為輔、結盟生態鏈創新減碳」，並與子公司旭天能源合作自建太陽能、外購綠電，將在2030年全國IDC、辦公室、門市100%使用再生能源，2045年至2048年預計全公司100%使用再生能源，達成淨零碳排。不只精實營運、創造商機，更達到減碳效益，創造企業、社會、以及環境的三贏。