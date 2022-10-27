雲林縣台西鄉海南村長候選人丁宗平因於10月19日過世，致使該村登記之候選人僅剩1人，依據公職人員選舉罷免法第30條第2項規定必須公告停止選舉，重行選舉發布選舉公告、登記、抽籤。雲林縣選舉委員會決議台西鄉海南村長選舉明（28日）重新公告並開始領表，投票日仍是11月26日。

雲林縣府民政處副處長陳良駿指出，依據公職人員選舉罷免法第30條第2項規定，「候選人登記截止後至選舉投票日前，因候選人死亡，致該選區之候選人數未超過或不足該選舉區應選出名額時，應即公告停止選舉，並定期重行選舉。」

陳良駿表示，台西鄉海南村原登記參選人為2人，因其中1人（丁宗平）因病逝世，致該選區候選人未超出應選出員額，符合公職人員選舉罷免法第30條第2項規定情形，雲林縣選舉委員會隨即公告停止海南村村長選舉，並同時宣布該村重行選舉的選務工作日程。

雲林縣選委會表示，台西鄉海南村長候選人登記公告、領表日是10月28日，登記日期為11月1日至3日，11月15日號次抽籤，同樣於11月26日投票。

選委會表示，有意參加台西鄉海南村村長選舉的村民務必於11月1日至3日期間前往台西鄉公所登記，投票日為今年11月26日，與2022年地方公職人員選舉同時舉行。