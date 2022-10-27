新北市25日在由華固建設響應工業區立體化方案回饋公益空間所設立的新莊建國公共托育中心，舉辦第107-113家公托聯合啟用。侯友宜市長表示，工業區立體化和公托翻倍成長是他4年前競選的重大政策，於今檢視均有陸續完成，年底前會再啟用中和自強等7家，以4年時間完成前任市長8年設立60家的目標，使新北市公托家數達到120家。他特別感謝社會局及市府團隊和所有產、官、學夥伴力拼，減輕年輕父母養兒育女的負擔。

侯友宜特別頒贈感謝牌給華固建設公司董事長鍾榮昌 以感謝公司回饋托育空間。(圖/新北市政府社會局提供)

華固建設公司董事長鍾榮昌表示，侯友宜市長以「利民、便民、愛民」新三民主義，和「招商一條龍」吸引他，公司決定到新莊投資，華固國家置地案也是響應侯友宜市長工業區立體化的政策，於109年5月20日動工，期間歷經高通膨、疫情、缺工缺料等變化，總算克服困難於今年9月取得使用執照。公司配合政策，不僅提供124坪一樓空間設立公托，連室內裝修經費750萬也一併提供。

侯友宜表示，工業區立體化和公托翻倍成長是他4年前競選時所提出的重大政策，非常感謝華固建設公司配合並回饋。這次開幕的7家公托中心除新莊建國外，另3家由學校(三重光榮、新莊龍安、新店五峰)提供場地、2家由市民活動中心(板橋公八、新莊興化)改設、1家由青年社會住宅(土城員和)提供，都是由各局處通力合作盤點餘裕空間設立而成。

侯友宜也提到，在未來全部完成的120家當中，有53家是設立在學校，使孩子從0到12歲都能在熟悉的環境中成長。原來希望在4年內增加100班的2歲專班，如今也超標完成183班。新北市的公托加上公共托育合作聯盟、居家保母收托等，使新北家外收托率達到42％，超過OECD國家的標準36％。

新北市議會議長蔣根煌、市議員蔡健棠、黃林玲玲、廖先翔、各區區長、多位里長等均參加啟用儀式。侯友宜逐位感謝協力的專家學者陳若琳、市府相關局處人員和所有承辦的幼托團體代表，並進入建國公托內與家長和托育老師親切互動。

侯友宜市長與建國公托內與家長和托育老師親切互動。(圖/新北市政府社會局提供)

社會局長張錦麗表示，新啟用7家公托分別收托30-45名0-2歲嬰幼兒，總計可收托275個名額，即日起開放網路報名至11月15日下午5時止，11月18日上午10時辦理抽籤，同日下午2時公告。預計年底會再完成中和自強國中、林口東湖、新店行政園區、中和佳和、板橋莊敬、蘆洲懷恩及中和民有等7家。