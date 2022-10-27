D-Book and Klay have some words 🍿 pic.twitter.com/SWcPhjXklB — Bleacher Report (@BleacherReport) October 26, 2022

勇士「浪花弟」克雷湯普生26日在跟太陽打到第3節還剩7分24秒，與太陽當家射手戴文布克爆發激烈口角衝突，最後遭到驅逐出場，勇士總教練科爾27日提到這次風波，除了力挺浪花弟罵人有理，更點出他越打越沮喪的主因，還是因為他的上場時間限制。

「克雷湯普生現在不能打更長時間，讓他因此感到沮喪，他想提升自己的上場時間，」科爾表示，「他會感覺沮喪，因為他是克雷湯普生，但他會沒事的，我很樂見的事情是他沮喪過後，他會馬上很好的回歸，他的心夠大，能夠做很好的事情。」

至於克雷湯普生昨天怒嗆戴文布克，說他擁有4枚總冠軍戒指，甚至比出4的手勢，科爾笑容滿面回應，「我想在這種時刻，他的做法相當合適，他們只是相互在噴垃圾話，而克雷湯普生擁有終極籌碼。」

目前克雷湯普生本季平均上場時間大約28分鐘，昨天他只打18分鐘的主因是早早就遭驅逐出場，但他手感也不是很好，投8中1，含三分球投5中0，只拿2分，畢竟他在上季季後賽平均上場時間達到36分鐘，如今受到限制當然內心早存不滿，布克只是發洩對象罷了。